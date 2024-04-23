Tekirdağ’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi

Kaza, Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde meydana geldi. M.B idaresindeki 59 AGS 240 plakalı fabrika servis minibüsünün lastiği patladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yaralanan 7 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.