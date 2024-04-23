- Asayiş

Tekirdağ’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, fabrika personelini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada araçtaki 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi mask
Tekirdağ’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi
Tekirdağ’da lastiği patlayan servis minibüsü devrildi
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Kaza, Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’nde meydana geldi. M.B idaresindeki 59 AGS 240 plakalı fabrika servis minibüsünün lastiği patladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yaralanan 7 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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23 Nis 2024 - 12:04 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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