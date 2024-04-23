23 Nis 2024 - 11:50- Asayiş G:

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler etkisiz hale getirildi mask

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:" Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadelerine yer verildi.

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23 Nis 2024 - 11:50 Ankara- Asayiş

Mahreç  Zehra Önen

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