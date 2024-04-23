Fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi!

Moda dünyasının ünlü ismi Rachel Araz, 2016 yılında Sami Kirespi ile evlenmiş ve mutlu bir evlilik yaşamıştı. 36 yaşındaki Araz, Şubat ayında üçüncü çocuğunu kucaklamıştı. İki çocuğu olan Galia ve Lionel'ın ardından üçüncü bebeğinin cinsiyetini doğum sırasında öğrenen Araz, trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğünü ifade eden ünlü isim, Instagram hesabından yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Rachel Araz, paylaşımında şunları ifade etti:

‘’En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum.’’