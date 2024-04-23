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2 kaçak ocak imha edildi

Zonguldak'ta jandarmanın tespit ettiği 2 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

2 kaçak ocak imha edildi mask
2 kaçak ocak imha edildi
2 kaçak ocak imha edildi
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar ve yaptıkları araştırma sonucu, Kilimli ilçesinde 2 kaçak maden ocağı tespit etti. Asayiş komandolarının da destek verdiği operasyonda maden ocaklarına baskın yapıldı. Kaçak ocaklarda 15 metre ray, 2 vinç, 1 vagon ve 7 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ele geçirilen kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.

# Türkiye, etti, edildi, ISE

23 Nis 2024 - 11:28 DHA Zonguldak- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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