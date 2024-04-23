2 kaçak ocak imha edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar ve yaptıkları araştırma sonucu, Kilimli ilçesinde 2 kaçak maden ocağı tespit etti. Asayiş komandolarının da destek verdiği operasyonda maden ocaklarına baskın yapıldı. Kaçak ocaklarda 15 metre ray, 2 vinç, 1 vagon ve 7 ton kömür ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ele geçirilen kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.