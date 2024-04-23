Patiswiss CEO'sundan açıklama

Patiswiss kurucusu ve CEO'su Elif Aslı Yıldız geçtiğimiz günlerde ürünlerinin küflü çıkmasını sosyal medya hesabından paylaşan takipçisini tehdit etmesiyle gündeme gelmişti.

Elif Aslı Yıldız sonrasında ise ürünleri hakkında yorum yapan sosyal medya kullanıcılarını ti'ye alarak daha da tepki çekti. Yaşanan olayar sonrası sosyal medyada serveti ve konumu sorgulanan Yıldız, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Fotoğraf: Patiswiss