Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık aşkı kısa sürdü!

"Dünyayla Benim Aramda" ve "Darmaduman" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, mart ayında yeni bir ilişkiye adım attığı haberleriyle gündeme gelmişti. Güzel oyuncunun Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak, Sancaktutan'ın ailesinin tiyatro ve kültür merkezini yöneten Alışık ile olan ilişkisi kısa sürede son bulduğu belirtildi.
Sancaktutan, özel hayatına ilişkin sorulara yanıt verirken, "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" şeklinde konuşmuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.