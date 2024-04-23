Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık aşkı kısa sürdü!

"Dünyayla Benim Aramda" ve "Darmaduman" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, mart ayında yeni bir ilişkiye adım attığı haberleriyle gündeme gelmişti. Güzel oyuncunun Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak, Sancaktutan'ın ailesinin tiyatro ve kültür merkezini yöneten Alışık ile olan ilişkisi kısa sürede son bulduğu belirtildi.

Sancaktutan, özel hayatına ilişkin sorulara yanıt verirken, "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" şeklinde konuşmuştu.