Kiracılara kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; 4 katlı binanın 4'üncü katındaki daire, bir süre önce eşyalı olarak yabancı uyruklu bir kişiye kiralandı. Kiracıların evin odalarını başkalarına kiraladığını öğrenen ev sahibi, kiracıların daireden çıkmalarını istedi. Emlakçı ile birlikte hareket eden ev sahibi, kiracıları daireden çıkardıktan sonra evdeki hurda haline gelen bütün eşyaları elden çıkardı. Buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesini hurdacılara satan ev sahibi, diğer tüm eşyaları pencereden aşağı attırdı. Mahallelinin uyarılarına aldırış etmeyen ev sahibi eşyaları camdan attıktan sonra cama yeniden kiralık ilanı astı. Yoldan geçenler ve mahalleli, ev sahibinin camdan attığı ve kaldırımı tamamen kaplayan çekyat, yatak, yorgan gibi bir sürü eşyanın videosunu çekerek sosyal medya üzerinden Avcılar Belediyesi'ne iletti. Kısa sürede zabıta ve temizlik ekipleri mahalleye sevk edildi. Komşular, ev sahibinin kiracıları ile sorunlar yaşadığını ve kiracıları çıkardıktan sonra kullanılamayacak durumdaki eşyaları pencereden yola attığını anlattı. Zabıta amiri, beyaz eşyaları almaya gelen hurdacılardan aldığı telefon ile emlakçı ve ev sahibine ulaştı. Ev sahibine bin 500 lira ceza kesilirken temizlik işçileri kaldırımdaki eşyaları kamyona yükleyerek götürdü.