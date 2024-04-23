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Milli Savunma Bakanlığından 23 nisan mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından 23 nisan mesajı mask

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:

"Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun! Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Millî Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

# Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye, sosyal, büyük, Mustafa Kemal Atatürk, Türk

23 Nis 2024 - 10:46 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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