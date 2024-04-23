İYİ Parti Lideri Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Akşener, "23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti devletinde; kuvvetin milletin iradesine, makamın milletin kalbine, geleceğin de milletin evlatlarına ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için Birinci Meclis'imizin çatısı altında toplanan tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen 'küçük hanımların ve küçük beylerin', Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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Meral Akşener’den '23 Nisan' mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.