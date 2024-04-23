Meral Akşener’den '23 Nisan' mesajı

İYİ Parti Lideri Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Akşener, "23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti devletinde; kuvvetin milletin iradesine, makamın milletin kalbine, geleceğin de milletin evlatlarına ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için Birinci Meclis'imizin çatısı altında toplanan tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen 'küçük hanımların ve küçük beylerin', Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.