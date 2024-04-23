Topraksız tarımla 200 tondan fazla üretim

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tarımın geleceği, gelişen bilim ve teknoloji sayesinde, topraksız tarım teknolojileri ile şekilleniyor. Dünya tarım endüstrisinde yüksek paylara sahip ülkelerin tarım teknolojileri ve politikaları incelendiğinde, topraksız tarımın önemi daha da iyi anlaşılıyor.

Tarım endüstrisindeki dönüşüm ve sürdürülebilirlik için gerekli olan optimum üretim yöntemlerinin önemi giderek artarken, topraksız tarımın su ve enerji tasarrufu, daha etkin kaynak kullanımı ve iklim değişikliğine uyum yeteneği gibi avantajları bulunuyor.

Paladyum Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Paladyum Tarım, hidroponik sistemler ve izleme teknolojileri gibi yenilikçi yöntemleri kullanarak su kullanımını azaltırken, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini tam olarak sağlamayı başarıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 27 bin 500 metrekarelik bir alanda, 21 bin 168 metrekarelik devasa sera kompleksinde çilek üretimine devam eden Paladyum Tarım, 200 tonun üzerindeki üretimiyle topraksız tarım teknolojilerinin Türkiye'deki en önemli bayrak taşıyıcılarından biri olarak dikkati çekiyor.

- "Bu büyüme, tarım endüstrisindeki dönüşümün yansımasıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paladyum Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Asmin Ayşe Pala, nüfus artışı ve küresel iklim değişikliği gibi zorluklara karşı üretilen en önemli çözümlerden birinin, topraksız tarım olduğunu belirterek, "Küresel örtü altı tarım teknolojisi sektörünün, önümüzdeki yıllarda 32 milyar doları aşması bekleniyor. Bu büyüme, tarım endüstrisindeki dönüşümün ve sürdürülebilirlik çabalarının bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda topraksız tarıma verilen önemle Türkiye'de çilek üretiminin arttığını ve bunun sonucunda dünya çilek üretiminde Türkiye'nin üst sıralara tırmandığını kaydeden Pala, "Yaş meyve ihracatında zorluklar da yaşanıyor. Bunların üstesinden gelmek için Paladyum Tarım, kalite standartlarını yükseltmeye devam ediyor ve İngiltere gibi önemli pazarlarda ilişkilerini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Paladyum Tarım'ın yaban mersini üretimi ve yerel çiftçilerle işbirliklerini güçlendirmek gibi gelecek planları bulunduğunu, üretim hacmini yükselterek küresel pazarda daha etkin bir konuma gelmeyi hedeflediğini aktaran Pala, "Hedefimiz, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek güvenli ve kaliteli gıdaya erişimi artırmak ve topraksız tarımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak." görüşlerini bildirdi.