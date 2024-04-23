MediaMarkt ve TEGV’den 23 Nisan etkinliği

TEGV ve MediaMarkt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep’teki Emine-Fevzi Uslu İlkokulu’nda çeşitli etkinlikler düzenledi.

‘Eğitimle Daha İyiye’ projesinin bir parçası olarak, hayata geçirilen proje kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Okul yönetimi ile TEGV’in iş birliğinde hazırlanan ve MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşen etkinliklerde çocuklar için şişme oyun parkuru yapıldı. Ayrıca, yüz ve el boyama etkinliklerini yapıldığı etkinlik kapsamında çocuklar, canlı müzik gösterisi ile de doyasıya eğlendi.

DÖRT YILDA 24 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

Etkinlik kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dolu dolu bir gün ile kutlandığını aktaran Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı MediaMarkt Bilişim ve Tasarım Mucitleri Ateş Böceği Öğrenim Bilimleri Yöneticisi Emre Turgut, emeği geçenlere teşekkür etti.

Turgut, ‘2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından ‘Eğitimle Daha İyiye’ sloganı ile hayata geçen proje kapsamında MediaMarkt’ın yapım ve işletme giderlerini karşıladığı 4 yeni Ateş Böceği çocuklar ile buluşuyor. Ayrıca bu 4 yıllık sürede 24 bin çocuğa da ulaşmayı hedefliyor. MediaMarkt’a bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutluyoruz’’ dedi.

‘ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ’

Etkinlikler kapsamında çocukların doyasıya eğlendiğini belirten Emine-Fevzi Uslu İlkokulu Müdürü Yardımcısı Eylem Özkan ise şöyle dedi:

‘’Bu yıl 23 Nisan’ı bir şenlik havasında kutlamak istedik. Bu bağlamda TEGV ile ortak bir iş birliği yaptık. Yaptığımız bu görüşmeler sonucunda oyun parkuru, müzikal etkinlikler, yüz boyama etkinlikleri düzenledik. Çocuklar için çok farklı ve anlamlı oldu. Hem öğrendiler hem eğlendiler hem de yarıştılar. Şişme oyun parkurunda özellikle çok eğlenceli zaman geçirdiler. Bunun yanı sıra yüz ve el boyama etkinlikleri ve canlı müzik gösterimi oldu. Beklediğimiz gibi tam bir şenlik havasında geçti. Çocuklar gün boyu süren etkinliklerle çok eğlendiler. Emeği geçen TEGV ve MediaMarkt’a teşekkür ediyoruz.’’

Öte yandan etkinlikler kapsamında oyun parkurunda oyunlar oynayan çocuklar, boyama etkinlikleri ile de eğlenceli zaman geçirip hatıra fotoğrafı çektirdi.