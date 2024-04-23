- Magazin

Yasemin Özilhan'dan yeni anlaşma

Doktorlar dizisindeki unutulmaz 'Ela' karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, günümüzde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özilhan'ın fit görünümü, bir marka ile yaptığı işbirliğiyle bir kez daha gündeme oturdu. Beyazlar içinde objektif karşısına geçen oyuncunun fotoğrafları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yasemin Özilhan'dan yeni anlaşma mask
Yasemin Özilhan'dan yeni anlaşma
Haber albümü için resme tıklayın

Dönemin sevilen dizisi Doktorlar'da 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, büyük bir çıkış yakalayarak izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Şimdilerde lüks yaşantısı ve aktif sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu, son olarak prestijli bir markayla işbirliği yaparak kamera karşısına geçti. Beyazlar içinde çekilen pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özilhan'ın bu paylaşımı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada ünlü isme yoğun ilgi ve beğeni geldi.

# yeni anlaşma, Yasemin Özilhan, Paylaşım, sosyal, bir, geldi, Kamera, Instagram, büyük, ilgi, olarak

23 Nis 2024 - 10:29 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL