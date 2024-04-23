23 Nis 2024 - 10:29 - Magazin

Yasemin Özilhan'dan yeni anlaşma

Doktorlar dizisindeki unutulmaz 'Ela' karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, günümüzde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özilhan'ın fit görünümü, bir marka ile yaptığı işbirliğiyle bir kez daha gündeme oturdu. Beyazlar içinde objektif karşısına geçen oyuncunun fotoğrafları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.