Yasemin Özilhan'dan yeni anlaşma

Dönemin sevilen dizisi Doktorlar'da 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, büyük bir çıkış yakalayarak izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Şimdilerde lüks yaşantısı ve aktif sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu, son olarak prestijli bir markayla işbirliği yaparak kamera karşısına geçti. Beyazlar içinde çekilen pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özilhan'ın bu paylaşımı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada ünlü isme yoğun ilgi ve beğeni geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.