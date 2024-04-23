Motosiklet aracın altına girdi

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Kaza, dün saat 20.15 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi Kadife Sokak üzerinde meydana geldi. Şahin U. 40) kontrolündeki 42 AUM 402 plakalı hafif ticari araç, karşı istimatten gelen Mehmet A. kontrolündeki 07 FOZ 21 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hafif ticari aracın altına girdi. Kazayı görenlerin ihsbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada aracın altına giren motosikletin sürücüsü Mehmet A. ve beraberindeki Mehmet E. (39) ağır yaralandı. Yaralılar, Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.