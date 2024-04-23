Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ebeveynlik mutluluğunu yaşamış, geçtiğimiz yıl ise ikinci kez anne ve baba olmuşlardı. Sosyal medyada zaman zaman eşini ve çocuklarını paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu sefer yaz pozlarını takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabından "Hoş geldin Yaz" notuyla pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve büyük ilgi gördü.