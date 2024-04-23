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Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı!

Sık sık sosyal medyada paylaşımları ve başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, bu sefer son paylaşımlarıyla gündeme geldi. Evcen, Instagram hesabından "Yaza merhaba" notuyla pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! mask
Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı!
Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı!
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'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ebeveynlik mutluluğunu yaşamış, geçtiğimiz yıl ise ikinci kez anne ve baba olmuşlardı. Sosyal medyada zaman zaman eşini ve çocuklarını paylaşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu sefer yaz pozlarını takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabından "Hoş geldin Yaz" notuyla pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve büyük ilgi gördü.

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23 Nis 2024 - 10:24 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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