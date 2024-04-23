Cevdet Yılmaz'dan '23 Nisan' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde millet iradesinin tecelligahı olarak 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile Kurtuluş Savaşı'nı veren Gazi Meclis'imizin 104'üncü kuruluş yıl dönümü. Bundan tam 104 yıl önce ortaya konan birleştirici ruh, bugün de en büyük dayanağımızdır. Milli mücadelemizin millet iradesi ile gerçekleşmesi için 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının sesi, nefesi ve mücadele simgesi oldu. Zaferle taçlanan milli mücadelemizin ardından kurulan ve bugün asırlık bir çınara dönüşen Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile güçlü yarınlara adım adım taşımaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Milletimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan; çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir. Bu vesileyle '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, daha nice güzel bayramları hep birlikte kutlamayı temenni ederim" dedi.