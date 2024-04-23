Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.