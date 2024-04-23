Dev dalgalar arasında kaldı

Yalova-Yenikapı seferi sırasında fırtınaya yakalanan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunda bulunan araçlar dalgalardan zarar gördü. Fırtına sırasında araçların zarar gördüğü anlar ve yolcuların yaşadığı tedirginlik güvenlik kameralarına yansıdı. 7 araç 1 motosiklette meydana gelen hasarla ilgili İDO Genel Müdürü Murat Orhan açıklama yaptı. Orhan, "Bu olay sonrasında 7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşmiştir. Bu hasara ilişkin sigorta birim yöneticiliğimiz tarafından tüm işlemler başlatılmış ve hasarların tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır" dedi.

DALGARIN ARAÇLARA ZARAR VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

İDO'ya bağlı Yavuz Sultan Selim feribotu 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.45 sıralarında Yalova-Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada fırtına sırasında dalgalardan araçlar zarar gördü. 340 yolcu ve 69 aracın bulunduğu feribotta fırtına sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dalgalar fırtınanın da etkisiyle araçlara zarar veriyor. Bu sırada yolcuların yaşadığı tedirgin anlar da görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İDO Genel Müdürü Murat Orhan, araçlardaki zararın tazminiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"7 ARAÇ 1 MOTOSİKLET ZARAR GÖRDÜ"

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü Murat Orhan, "20 Nisan Cumartesi günü saat 15.45 hareketle 340 yolcu ve 69 araç taşıyan Yavuz Sultan Selim isimli gemimiz denizcilikte 'Kaçak hava' olarak adlandırılan bir hava olayına maruz kalmıştır. Bu olay sonrasında 7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşmiştir. Bu hasara ilişkin sigorta birim yöneticiliğimiz tarafından tüm işlemler başlatılmış ve hasarların tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır. " diye konuştu.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR HAVA DURUMU DEĞİLDİ"

Genel Müdür Orhan, "Seferlerin iptal edilmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Orhan, "Özellikle sosyal medyada bu seferlerin güvenliğine yönelik yapılan eleştirilere yönelik birkaç ifadede bulunmak isterim. Sefer iptalleri aslında bir komisyonun uhdesinde yürütülüyor. Bu seferlere ilişkin de herhangi bir olumsuz durum daha önce hava raporlarında görülmedi. Bunun karşılığında 15.45 Yenikapı-Yalova seferimiz de aslında yapıldı. Dolayısıyla onda herhangi bir sorun olmadı. Buna yönelik olarak da öngörülebilir bir hava durumu değildi bu. Yapacağımız herhangi bir tedbir buna yönelik değildi. Aslında geminin seferi icra etmesi açısından herhangi bir olumsuz durum olmamakla beraber o anda yüksek dalganın verdiği araç hasarları mevcut oldu. Sefer güvenliğine yönelik herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. 1 saat 20 dakikalık bir sefer sürecinin 5 dakikalık bir bölümünde bu havaya yakalanıldı. Dolayısıyla herhangi bir sefer güvenliğine ya da yolcu güvenliğine olumsuz yansıyacak bir durum yaşanmamıştır. Seferler bunun hem öncesinde yapılmıştı sonrasında da yapılmaya devam edildi. Bir yolcu kaybı olmaması, yolcu sağlığına yönelik olumsuz bir durum yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu" dedi.

"BİR ZAFİYET SÖZKONUSU OLMADI"

Orhan, "7 araç ve 1 motosiklet hasar gördü. Hatta yolcularımızdan bir tanesinin laptopuyla ilgili de birtakım hasarların olduğu da bize beyan edildi. Biz Sigorta Birim Yöneticiliğimize bunun da karşılanması yönünde bilgilendirmeyi yaptık. Sosyal medyadaki görüntüler ve yorumlar aslında bir sefer güvenliğinin zafiyeti olduğu şeklinde yansıtıldı. Fakat kesinlikle böyle bir durum sözkonusu değil. Birçok aşamada hem sefer iptalleri hem de yolculuk tecrübesi kontrol edilmekte ve belirli programlardan geçirilmekte. O yüzden yansıtıldığı ya da yorumlandığı şeklinde bir zafiyet sözkonusu olmadı. Denizde yolculuk; hem çevreci, hem rahat, hem konforlu bir alternatif. İDO olarak denizde vatandaşlarımızın güvenli yolculuğu için tüm tedbirleri aldığımızı belirterek tüm yolcularımızı gemilerimize seyahate davet ediyoruz" diye konuştu.

"1 SAAT 20 DAKİKALIK SEFERİN 10 DAKİKASINDA HERŞEY NORMALDİ"

Yaşanan fırtınanın beklenmedik bir hava olayı olduğunu vurgulayan İstanbul Deniz Otobüsleri Operasyon Müdürü Alper Demircan, "20 Nisan günü maalesef bizleri üzen, yolcularımızı da rahatsız eden bir hava olayı yaşadık. Öncelikle hava raporlarını şirketimizde haftalık kontrol ederek başlarız. Daha sonra bu günlük, saatlik, hatta seferlik kontroller şeklinde devam eder. 20 Nisan günü 15.45 Yalova-Yenikapı seferinde her zaman yaptığımız gibi karşılıklı sefer olduğu için Yenikapı'dan kalkan sefer kaptanıyla Yalova’dan kalkan sefer kaptanı hava durumu değerlendirmesi yapmış oldular. Havanın sefere mani bir durum teşkil etmediği değerlendirildi ve sefer alındı. O gün hava raporlarına göre kuzeyden kuvvetli fırtına ihbarı vardı. Fakat Marmara'nın batı kesiminde sabah saatlerinde kuzeyden kuvvetli rüzgar eserken Marmara'nın doğu kesiminde güney yönlü rüzgar hakimdi. Sabah seferlerimizi, Bursa seferlerimizi yaptık. Yine Yenikapı, Yalova 07.45, 09.45, 11.45 ve 13.45 seferlerimizi sorunsuz tamamladık. Aslında 1 saat 20 dakikalık seferin bir saat 10 dakikasında herşey normaldi. Fenerbahçe açıklarına gelindiğinde ise hava raporlarının aksine güney yönlü esen rüzgar çok şiddetlenmiş oldu. Orada yaşanan 5-10 dakikalık güney yönlü rüzgarın oluşturduğu dalgalarla mücadele esnasında maalesef garajda ön sırada bulunan bazı araçlarda hasarlanmalar sözkonusu oldu. Akabinde akşam saatlerinde Marmara'da raporla uyumlu, kuzeyli kuvvetli rüzgar hakim oldu ve zaten Pendik-Yalova, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem seferlerimizi de iptal etmiş olduk. Yolcularımızı dalgaların negatif yönünü etkilemesi farklı değerlendirmelere sebep olabiliyor. Olay sonrası gemimizde bazı dediğim gibi garajda ön sırada bulunan bazı araçlarda hasarlanmalar sözkonusu oldu. Bunun yanında herhangi bir yolcu yaralanması, farklı bir hasar oluşmadı. Kıyıya yanaşmamızı müteakip hasar tespitleri yapıldı. Sigorta birimimiz hemen konuyu takibe aldı" ifadelerini kullandı.