Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilk kez el ele!

Serenay Sarıkaya, yaptığı projelerle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyordu. Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Aşklarını bir türlü açıklamayan ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, Milano tatili dönüşü baş başa görüntülenmişti. Önceki gün bir güzellik salonundan çıkan Sarıkaya, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda. Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" şeklinde cevapladı.

Ünlü çift, bir mekandan çıkarken ilk kez el ele görüntülendi. GazeteMagazin'in objektiflerine yansıyan görüntülerde çift, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına doğru ilerledi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, araca binerken etrafa gülümsemelerle karşılık verdiler, mutlulukları gözlerden kaçmadı. Çiçeği burnunda çift, keyifli bir şekilde ilerledi.