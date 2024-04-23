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Yavuzyılmaz'dan Beşikçioğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti.

Yavuzyılmaz'dan Beşikçioğlu'na ziyaret mask

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

Erdal Beşikçioğlu, Deniz Yavuzyılmaz'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Sn. Deniz Yavuzyılmaz ile bir araya geldik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine gönülden teşekkür ediyorum." dedi

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23 Nis 2024 - 10:01 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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