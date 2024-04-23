Rize’de ‘varangel’e ilgi azaldı

Yük ve eşya taşıma dışında teleferiğin kullanılmaması konusunda komşularını uyaran Hüseyin Kazdal, "Malum kazanın korkusu yetti; Antalya’daki kazayı görenler bunu kullanmazlar" dedi.

Doğu Karadeniz'de yük taşımada kullanılan, bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiklerin sayısı, her geçen gün artarken; çelik tel ve motor aksamdan oluşan, vadilerin arasına hiçbir mühendislik hesabı olmadan gelişigüzel kurulan teleferikler, ölümlü ve yaralamalı kazalara da davetiye çıkarıyor. Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin operasyonla tahliye edildiği kaza sonrası, Rize’de çay hasadıyla birlikte yük taşımanın yanı sıra sarp arazide yolu olmayan evlere ulaşımda vatandaşların da kullandığı varangellere ilgi azaldı. Yer yer 100 ile 200 metre uzunluğunda, yerden 100 metre yüksekliğe ulaşan varangelin sıkça kullanıldığı Muradiye beldesinde, yük taşımak için tercih ediliyor. Yöre halkı, yük taşıma dışında teleferiğin kullanmaması için de birbirini uyarıyor.

‘ANTALYA'DAKİ KAZADAN SONRA BİNMEYİ BIRAKTIK’

Mehmet Küçükmustafa, “Biz buna binmekten vazgeçtik. Çok tehlikeli; artık binmiyoruz. Benim tel güvenli ama Antalya'daki kazadan sonra ister istemez korktuk, binmeyi bıraktık; sadece yük ve eşya çekiyoruz. Zaten daha önce yük taşımak için kullandık sonrasında biz de binmiştik. Ben korktuğum için binilmemesini tavsiye etmiyorum” dedi.

‘BURADAKİLERİN HİÇBİRİ DENETİMDEN GEÇMİYOR’

Bölgedeki ilkel teleferiklerin denetimsiz olduğunu söyleyen Hüseyin Kazdal, “Varangel, normalde yük taşımak için ama yer yer ulaşım amacıyla da kullanılıyor. Malum kazanın korkusu yetti. Bunların sağlamlığını bilmiyoruz. 50- 100 kilo aşağı yukarı çekiliyor ama ne kadar sağlam olduğunu kestiremiyoruz. Hayat bu kadar ucuz mu? Bunu da bilemiyorum. Antalya'daki teleferik kazasını görenler bunu kullanmazlar. Ben binmiyorum, binmem de. O kazadan sonrada binenleri de görmedim. Onlar yine daha güvenli, bunların ne olduğu belli değil. Bir ucundan bir ucunu bir yere bağlamışsın. Antalya'daki teleferik kurallara göre yapılıp, devlet kontrolünden geçiyor. Buradakilerin hiçbiri denetimden geçmiyor. Orada kaza olursa burada hayli kaza olur" diye konuştu.

‘PARA VERSELER DE BİNMEM’

Zekeriya Kebiroğlu ise “Bizim burada ‘akıllı adamı bal tutmaz’ diye meşhur bir laf var. Göz göre göre canımızı tehlikeye atmamalıyız. Ben o teleferiğe binmem, ben o Antalya'dakine de binmem. Buradakine para verseler de binmem. Ben tavsiye etmiyorum. O haberi görüp, orada yaşananları gören insanlar burada daha teleferiğe binerseler bence ‘harakiri’ yaparlar” dedi.