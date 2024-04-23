Diyanet İşleri Başkanlığından 23 Nisan mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
" Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 104. yıl dönümünde başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın # 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 104. yıl dönümünde başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. pic.twitter.com/pr6Uev1VoB
— Diyanet (@diyanetbasin) April 23, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.