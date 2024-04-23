23 Nis 2024 - 09:56- Gündem G:

Diyanet İşleri Başkanlığından 23 Nisan mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından 23 Nisan mesajı mask

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın  sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: 

" Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 104. yıl dönümünde başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın # 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

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23 Nis 2024 - 09:56 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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