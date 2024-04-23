Diyanet İşleri Başkanlığından 23 Nisan mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 104. yıl dönümünde başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. pic.twitter.com/pr6Uev1VoB

— Diyanet (@diyanetbasin) April 23, 2024