Çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı

İlyas köyünde gerçekleşen programa Vali Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, kurum müdürleri, il genel meclisi üyeleri, İlyas köyü muhtarı İlyas Bayrı ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında fidan almak isteyen 77 çiftçiye 4 bin Gemlik zeytin fidanı dağıtılırken, il genelinde dağıtılan fidan sayısının ise 25 bin olduğu öğrenildi.

Vali Türker Öksüz, Burdur'u tarım ve hayvancılık yönünden daha üst sıralara çıkarmak istediklerini belirterek, "Tarımsal ürün çeşitliliğimizi artırmak için neler yapabiliriz diye düşünürken, zeytin üretimini teşvik etmenin doğru olduğuna ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Özel İdaremizin imkanlarını birleştirerek zeytin fidanımızı toprakla buluşturmaya karar verdik. Zeytini hepiniz biliyorsunuz. Milattan Önce 3000 yılına dayanan bir kültürü var. Çok dayanıklı bir ağaç. Eskiden beri bolluğunda bereketin de simgesi, çok kutsal bir meyve, saflığın simgesi yani aslında hayat ağacı zeytin, hepimiz bunu biliyoruz buna inanıyoruz. Dolayısıyla biz bu güzel meyveyi şehrimize ekonomik değer olarak ortaya koymayı istedik. İnşallah burada belli bir büyüklüğe ulaştırarak katma değer getirecek hale ulaştıracağız. Zeytin buradaki biyolojik canlılığa da katkıda bulunacak ve zeytinle birlikte çiftçimiz burada üretim yapacak, daha çok kazanç sağlayacak, biz de çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

25 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ve toplamda 405 çiftçinin projeden faydalanacağını aktaran Vali Öksüz, "Merkezde, Bucak'ta, Çeltikçi'de, Ağlasun'da yani iklim ve toprak yapısı uygun olan her yerde zeytinciliği teşvik edeceğiz. İnşallah ileriki yıllarda da çiftçimiz ürettikçe stratejik bir ürün olan zeytini daha çok destekleyeceğiz.

İnanıyorum ki zeytin üretimiyle zeytinyağı üretimi merkezi haline gelecek olan şehrimiz, ülkemizin hem üretimine hem de ihracatına katkı sağlayacak hale gelecek. Bu cömert ve üretken fidanı toprakla buluşturduktan sonra o da bize gerekeni zaten verecektir. Dolayısıyla projemize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz da projenin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.