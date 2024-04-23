Polisten saklanmak istedi, balkonda mahsur kaldı

Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden M.G, yağma suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezası kesinleştikten sonra polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri şüpheli M.G’yi yakalamak çalışma başlattı. Ekipler zanlının, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G, apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi.
M.G, itfaiye yardımıyla indirildikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.