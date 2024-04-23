‘Bir Fikrin mi Var?’ projesi finalistleri belli oldu

Türkiye çapında 17 yaş altı öğrencilere yönelik girişimciliği destekleyen ‘Bir Fikrin mi Var?’ projesinde finalistler belirlendi. 19 Nisan'da gerçekleşen etkinlikte 351 başvuru içinden finale kalan 24 projeden 7'si jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu finale kaldı. Mektebim Koleji Girişimcilik Direktörü ve projenin yaratıcısı Fuat Sami, “1 milyon lirayı aşan bir ödül paketimiz var. Ödülü onlara verip, birincinin şirketini direkt kuracağız. Bu çok önemli bir şey, bugüne kadar hiçbir lise girişimcilik yarışmasında bire bir olarak bir kişinin şirketine yatırım ve kurulum taahhütü verilmedi. Birinciye böyle bir taahhütümüz var” dedi.

‘KAZANANLARA 1 MİLYON LİRAYI AŞAN BİR ÖDÜL PAKETİMİZ VAR’

‘Bir Fikrin mi Var?’ projesi ile öğrencilerin uluslararası iş donanımı kazanmasını hedeflediklerini söyleyen Fuat Sami, "Bölgenin en büyük genç girişimcilik yarışmasının yarı finalindeyiz. Bu yıllardır bizim hayalimizdi. Yıllardır hep böyle girişimcilik tarafında projeler dinliyoruz. Bugün burada sadece 17 yaşında olanlar değil, 5 yaşında bile girişimcilerimiz var. Londra’dan Şanlıurfa’ya kadar 351 fikir ve proje geldi. Çok özel bir durum. Bugün de Diyarbakır’dan İzmir’e kadar birçok girişimci katıldı. Küçük olanlar velileri veya öğretmenleri ile geldi ve ihtiyaca yönelik inanılmaz projeler geliştirdiler. Biz de jüri üyeleri olarak ve ben de bu programın yaratıcısı olarak gerçekten hepimiz için çok özel bir an. Projeler arasında mesela 6 yaşında, tamamen okulda duyduğu bir ihtiyaçtan ötürü farklılaştırılmış bir kıyafet yaratan bir öğrencimiz var. Bir öğrencimiz geçtiğimiz dönem gerçekleşen üzücü deprem felaketinden etkilenip, özel bir dron geliştirmiş. Hatta onunla ilgili bazı patentler almış. Londa’dan küçük bir öğrencimiz yenilebilir oyuncak ve makyaj ürünleri geliştirmiş. Başka bir öğrencimiz sosyal sorumluluk projesi ile gelmiş. Bugün 10’un üzerinde şehirden katılımcı var ve yaşları 6 ile 17 yaşları arasında değişiyor. İnanılmaz bir fikir kümesi bizlerle olacak. İçlerinden 7’sini seçip, sonra da büyük bir finalle, kazananlara 1 milyon lirayı aşan bir ödül paketimiz var. Ödülü onlara verip, birincinin şirketini direkt kuracağız. Bu çok önemli bir şey, bugüne kadar hiçbir lise girişimcilik yarışmasında bire bir olarak bir kişinin şirketine yatırım ve kurulum taahhütü verilmedi. Birinciye böyle bir taahhütümüz var. Burada 6-17 yaş gurubundaki çocuklardan biri, birkaç hafta sonra kendi işinin patronu olacak. Bu bizler için çok değerli. Hatta jüri ile konuştuğumda belki bu rakamın artabileceğinden de bahsedildi. Yani burada amacımız sadece birinci seçmek değil, bunun filizlenip büyüyerek tüm Türkiye’ye yayılması. Hatta arzumuz tüm ve vizyonumuz tüm bölgeye yayılıp, bölgenin en büyük lise girişimcilik yarışması olması” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZA ORTAOKULDAN İTİBAREN GİRİŞİMCİLİK GÜDÜSÜNÜ VERMEK İSTİYORUZ’

Eğitimciler olarak çocukları geleceğe hazırladıklarını belirten Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko da “Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken de gelecekteki ihtiyaçları şimdiden belirleyip, çocuklarımızı ona göre donanım kazandırmamız lazım. Gelecek artık iyi girişimcilerin de olduğu, iyi girişimcilerin oluşturduğu değerlerle ülkelerin de çok müreffeh seviyelere ulaştığı bir döneme doğru gidiyor. Dolayısıyla biz çocuklarımıza ortaokuldan itibaren girişimcilik güdüsünü vermek istiyoruz. Bu nedenle bu sene ‘Bir Fikrin mi Var?’ projesini oluşturduk. Biz yıllardır girişimcilik dersini müfredatımıza almıştık ama bu sene itibariyle sadece derslerde anlatılan bir konu olarak değil, aynı zamanda birçok iş insanının da, iş dünyası kurulumuzun içine dahil ettiğimiz, iş insanlarının sahaya gidip, kendi başarılarını ve hikayelerini anlattığı ve daha çok somut bir şekilde çocuklara dokundukları bir hikayeye dönüştürdük. Daha da bir üst noktaya giderek, çocuklarımız da bu yaşlarda girişimciliğe heveslensinler, bir şeylere girişip neler yapabilirler düşünsünler istedik. Ben hangi ihtiyaca cevap verebilirim diye, ortaokuldan itibaren düşünüp, projeler geliştirsinler, fikirlerini olgunlaştırıp, oluşturduğumuz platforma göndersinler istedik. Biz de onlardan elemeler yaparak, son 7 finalisti belirleyerek, iş dünyasından tanınmış isimlerle 2 bin kişinin katıldığı bir organizasyonda, 7 çocuğumuzun fikirlerini kamuoyuna duyurmayı planladık. 351 başvuru var. İngiltere’deki Özbekistan’daki okullarımızdan öğrencilerimiz de var. Bu 351 öğrenci ben daha önce yapılmamış neyi yapabilirimi düşündü. Bizim de asıl hedeflediğimiz şey buydu. Bugün 20 yarışmacımızı eleyerek 7 finalisti belirleyeceğiz. Ardından o 7 finalistin projelerini duyuracağız. Amacımız çocuklarımızı gerçek bir girişimci yapmak” ifadelerini kullandı.

Finale Kalan 7 Girişimci ve Projesi

Deniz Aladağ-Kocaeli/ İhtiyaç Otomatı: Okullarda kırtasiye gereçleri, kişisel sağlık ürünleri, ilkyardım malzemeleri vb. temel ihtiyaçların olacağı bir otomat yapılacak.

Bahri Öztürk, Çınar Durdaş-Antalya/ Otomatik Çaydanlık: Buhar basıncıyla otomatik çay demleyen çaydanlık üretilecek.

Engin Eralp-Niğde/ Ejder Drones Pençe: Geliştirilen insansız hava aracı ile birleştirilen yapay zeka tabanlı görüntüleme sistemi tarafından meydana gelen problemleri en hızlı ve sağlıklı bir şekilde müdahale edebilecek. Geliştirilen tespit ve müdahale sistemi ile yaşanan can ve mal kayıplarını azaltarak hem canlıları hem de doğayı yüzde 70 oranında canlandırmak hedefleniyor.

Demir Gençerler-İzmir/ Hazır Yalıtım Paneli: Konutları mantolama derdinden kurtarmak için hazır yalıtım paneli geliştirilecek.

Toprak Kaya-Tekirdağ/ Bebeğim İyi mi? : Bebeklerin anne karnında gelişimi bir çip ve telefon uygulamasıyla izlenebilecek.

Mina Ceylin Çiftçi-Diyarbakır/ Isıtıcılı Korse: Her kadın, 28 gün aralıkla menstürasyon döngüsü yaşar. Kadınların bu dönemlerinde ortaya çıkan kas spazmları ve ağrılar, günlük aktiviteleri olumsuz etkiler. Menstrüal sancılar ve spazmlar için özel korse üretilecek.

Reyyan Su Köken-Kocaeli/ Kişiselleştirilmiş Okul Üniformaları: Sıkıcı ve demode okul üniformaları yerine her öğrencinin kendi zevkine göre kişiselleşmiş bir üniforma üretilecek.