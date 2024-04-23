Yunus timleri çocuklarla zeybek oynadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü İl Emniyet Müdürlüğü’nce de kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Medya Halka İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü ekiplerince yapay zeka ile bestelenerek hazırlanan klipte, polislerin Diyarbakır'ın farklı köşelerinde çocuklarla buluşarak oyunlar oynadığı ve keyifli vakit geçirdiği anlar yer aldı. Okulda, sokakta, parkta ve tarihi mekanlarda çekilen görüntülerde polislerin çocuklarla samimi diyalogları ve güler yüzleri dikkat çekti İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu anlamlı projesine katkı sunan yapay zeka ile hazırlanan 23 Nisan temalı şarkı da çocukların seslendirdiği ve neşe dolu sözleriyle dikkat çekildi. Klipte İl Emniyet Müdürlüğü'nün sadece kolluk kuvveti olarak değil, aynı zamanda toplumun her kesiminden, özellikle de çocuklardan yana olduğunu göstermesi açısından da önemli mesaj verildi.

YUNUS TİMLERİ DE ÇOCUKLARLA ZEYBEK OYNADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri de çocuklar için çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü girişinde bulunan alanda zeybek oynadı. Yunus timleri oynadıkları zeybeğin ardından bu kez çocukları da dahil etti. 3 çocuğun oynadığı klipte çocukların polis kıyafeti giyerek oynadığı görüldü.