Tekin, çocuklarla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetlerden gelen 30 çocukla Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Tekin, çocuklara Türkiye'ye ziyaretleri için teşekkür ederek, 23 Nisan'ın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Bakan Tekin konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti açısından, Türk Milleti açısından 23 Nisan çok farklı sebeplerden dolayı bizim için özel bir gün. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir milletiz biz. Devletimizin sıkıntıya düştüğü bir durumda, bir dönemde ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatılmış olması, bu mücadeleyi yürüten Mustafa Kemal Atatürk’ün devletin devamı ve bekası açısından yürüttüğü mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra bu mücadelenin gelecek kuşaklara aksedilmesi, yeni nesillerin aynı bilinçle hareket edilmesi açısından bugünü tüm Türk çocuklarının bayramı olarak ilan etmiş olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİMİZİ EMANET EDECEK BİR KUŞAK YETİŞTİRME SORUMLULUĞU VAR'

Bakan Tekin, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk şunu demiş oluyor, 'Bir daha böyle bir şey bu milletin başına gelirse biz kendimizi bu şuurla yetişmiş Türk çocuklarına emanet ediyoruz.' Bu bizim açımızdan çok kritik nokta. Her şeyimizi emanet edecek bir kuşak yetiştirme sorumluluğu var bizim açımızdan. Türk çocukları açısından da sırtlarında ağır bir sorumluluk taşımış olacaklar. Bu ülkenin bir daha bağımsızlık gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında ne yapması gerektiğini öğrenecek o şuurla yetişecek. Biz bu açıdan 23 Nisan gününü çok önemsiyoruz. Hem ulusal kurtuluş mücadelesini yürütecek olan milletin egemenliğini, milletin hakimiyetini bünyesinde taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün, hem de gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip" diye konuştu.

Bakan Tekin, "Fakat Mustafa Kemal Atatürk bununla da yetinmiyor. Dünyada bir daha bu türden, bağımsızlıklarına göz diken kuşaklar ortaya çıkmasın diye dünya barışını da çocuklara emanet ediyor. O yüzden bugünü bütün dünya çocukların bayramı olarak ilan etmiş. Biz de bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti olarak 23 Nisan’ı millet egemenliğinin bir bayramı olarak heyecanla kutluyoruz. Bu sevincimize ve heyecanımıza dünyanın çok değişik yerlerinden çocuklarımız geliyor ve bize ortak oluyorlar. Heyecanımıza ortak olduğunuz için geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah sizlere güzel bir ev sahipliği yaparız" dedi.

'BARIŞI TESİS EDECEK KUŞAĞI HEP BERABER İNŞA EDELİM'

Bakan Tekin Milli Eğitim Bakanlığı olarak asli görevlerine değinerek, "Bizim asli görevimiz bu ülkeyi kendisine vatan edinmiş, bu ülke için her türlü fedakarlığı yapan gelecek kuşaklar yetiştirmek bizim asli görevimiz. Biz de mesaimizin tamamını buna ayırıyoruz. Çocuklarımız öncelikle iyi bir vatandaş, iyi bir insan olsun. Bağımsızlığına, devletine, milletine sahip çıksın ve dünya barışına katkıda bulunacak bir birey olsun istiyoruz. Ben inanıyorum ki dünyadaki eğitimle ilgili bütün yapılar aynı mantıkla hareket ederse, kendileri dışındaki ulusların da temel hak ve hürriyetlerini koruyacak onların da topraklarını vatan olarak sahip çıkmalarına zemin hazırlayacak bir eğitim süreci yürütsek dünyada bugün savaşlardan bahsetmiyor olurduk. Eğer böyle bir yapı olsaydı bugün biz Filistin’de hayatını kaybeden 40 bin civarı Filistinliden bahsetmiyor olurduk. Bu vesileyle biz Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya verdiği mesajı tekrarlamak istiyoruz. Dünyanın geleceğini kurtaracak, dünyaya barışı egemen kılacak, dünyada bütün milletlerin temel hak ve hürriyetlerinin insani haklarını koruyacak barışı tesis edecek bir kuşağı hep beraber inşa edelim çağrısında bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in sözüyle, 'Yurtta sulh, cihanda sulh'u temin etmek için bütün eğitim bakanlıkları ortak hareket edelim diyoruz. Bu vesileyle tekrar sizlere hoş geldin diyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasından sonra Kırgızistan'dan gelen çocuklar Suimenkul Jıldızbekova ve Ayana Amanturova yöresel çalgıları olan Kılkomuz, Azerbaycan'dan gelen Hüseyin Aliyev isimli çocuk ise tar çalarak müzik dinletisi gerçekleştirdi.