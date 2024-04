"Biz şerefimizle oynayan bir kulübüz"

Süper Lig'in 33’üncü hafta maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karagöl, "Bugün güzel bir müsabaka oldu. Bizim için de güzel bir müsabaka oldu. Tabii ki bizim hedefimiz galibiyetti ama maç beraberlikle bitti. 1 puan için teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Yıllardır devam eden seviyesiz üsluplar, camiamız ile ilgili yapılmış olan üsluplara dün, bugün ve yarın da gerekli cevabı sahada verdik. Biz şerefimizle ve namusumuzla oynayan bir kulübüz. Ve herkesi de böyle olmaya davet ediyoruz. Herkes bizim ile ilgili konuşurken yüz kere düşünecek bir kere konuşacak. Onun için teknik heyetimiz ve futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Aldıkları paraların hakkını sonuna kadar verdiler. Alın terlerini sahada sergilerdiler. Kendilerini bir kere daha kutluyoruz. Sivasspor'a ve Sivas’a da bu berberliği de armağan ediyoruz. Fenerbahçe’den bir puan almak tabii ki önemliydi. Önümüzdeki haftalarda Avrupa hedefimizin devam etmesi için de bu maç bizim için çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda da aynı performansla oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN HER MAÇ AYNI DERECE ÖNEMLİ"

Sivasspor’a karşı sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen Karagöl, "Bizim için her maç aynı derecede önemli. 3 puan bizim için her zaman önemli. Bizim için rakibimizin ismi önemli değil. Bizim çıkıp şerefimizle ve namusumuzla dün bugün ve yarın da oynayacağımızı da her zaman söylüyoruz. Başkanımızın söylediği şeyler ortada, kamuoyu da biliyor. Bu iş sosyal medyada yazmayla, çizmeyle, itibarsızlaştırmayla olmaz. Biz her zaman çıkıyoruz, alnımızın teri ve namusumuzla oynuyoruz" ifadelerini kullandı.