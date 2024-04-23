Ünlü simalar Adana'da eğlendi

Bu yıl 13-21 Nisan tarihleri arasında 12’inci kez düzenlenen Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, sanat, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simalarını Adana’da buluşturdu.Aralarında Melis Sezen, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Caner Cindoruk, Menderes Samancılar, Erdal Cindoruk, Melike Güner, Levent Özdilek, Hazal Filiz Küçükköse, Alara Bozbey, Demir Karahan, Gani Müjde-Belma Canciğer Müjde, Jess Molho’nun olduğu birçok isim yan yana gelerek Adana’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya “sevgi, dostluk, barış” mesajı gönderdiler.

Karnaval boyunca Adana sokaklarında dolaşan ve renkli kortej geçişinde halkla buluşan ünlü simalara Adanalıların ilgisi büyük oldu. Fotoğraf çektirme yarışına giren Adanalılar, sanatçılara yoğun sevgi gösterinde bulundular. Melis Sözen’in Seyhan Nehri üzerine kurulan platformda voleybol oynaması ise büyük ilgi topladı.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt, Adana’ya gelen konuklarıyla yakından ilgilendi. Bozkurt, Adana Halkı ile iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelenlerinin karnavala sahip çıktığını belirterek onlara teşekkür etti.

Konserler coşturdu

Dokuz gün süren karnavalda ünlü sanatçı ve grupların konserlerinde on binlerce kişi büyük coşku yaşadı. Merkez Park’ta, Murat Boz, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Fatma Turgut, Emir Can İğrek, Köfn, Mert Demir, Atatürk Parkı’nda ise Gece Yolcuları, Ahmet Baran, Kafadar başta olmak üzere birçok farklı isim ve grup sahne aldı. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman da Atatürk Parkı’nda Neşet Ertaş türküleriyle seyircilerin karşısına çıktı.