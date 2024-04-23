23 Nisan Çocuklar Sergisi açıldı

Çankaya Belediyesi ile Büyükelçiler işbirliğince düzenlenen ve 10 gündüz bakımevinde eğitim alan miniklerin hazırladığı “ 23 Nisan Çocuklar Sergisi” Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ev sahipliğinde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Açılışa Başkan Güner’e Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de eşlik etti. Filipinler, Çin, İspanya, Avusturya, İtalya, Ukrayna, Kore, İsviçre, ABD ve Meksika ülkelerinin misyon temsilcileriyle bir araya gelen minikler, sergi ve ülkeleri tanıtan atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

23 NİSAN DÜNYADAKİ ÇOK ENDER VE NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİDİR

Açılışta konuşan Başkan Hüseyin Can Güner, 23 Nisan 1920 tarihinin ulusumuz açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek “23 Nisan, Savaşın, yıkımın, yokluğun ve zorluğun içinde yeniden ayağa kalkabilmiş bir milletin tarihteki en önemli köşe taşlarından birisidir” dedi. Başkan Güner konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren kadrolar bunu yaparken aynı zamanda demokrasi için çok önemli bir adım attılar. Savaşı dahi bir parlamento eliyle yürüttüler. Bu demokrasi için büyük bir önem teşkil ediyordu. 23 Nisan 1920 parlamentomuzun kuruluşu ve aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de çocuklara bir armağanı. Bu yönüyle de bütün dünyadaki çok ender ve nadir örneklerden birisidir. Ben bu nedenle de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kurucu kadrolarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kurucu kadrolarımız ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, barışın önemini en çok bilenlerdendi. Böyle bir savaşın ardından ‘yurtta sulh cihanda sulh’ demişlerdir.”

ÇANKAYAMIZIN KREŞLERİ PIRIL PIRIL ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYOR

Başkan Hüseyin Can Güner, tüm dünyaya kucak açan ve barışı önceleyen bir milletin evlatları olarak dünyanın farklı ülkelerinden temsilcilerle birlikte olmaktan da ayrıca mutluluk duyduğunu dile getirerek, “23 Nisan çocuklara bir armağan olmanın yanı sıra aynı zamanda bir mesajı da bize iletiyordu. Geleceğin kurulması noktasında en önemli hazinemiz olan çocukların yetişmesi nitelikli bir hayat yaşaması ve gerçekten çağdaş uygar bir birey olarak toplumda yer alması bizim açımızdan ve yerel yönetimler açısından da önemli bir görevdir. Çankayamızın kreşleri, hem pırıl pırıl çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor hem de bu önemli görevi üsteleniyor. Bütün Türkiye’ye diğer illerimize ve ilçelerimize de örnek oluyor. Ben bu anlamda kreşlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN GÜNER’E BÜYÜK İLGİ

Başkan Hüseyin Can Güner’in konuşmasının ardından sahneye çıkan minikler önce şarkılar söyledi sonra ritim performansı gerçekleştirdi. Kurdele keserek açılışı yapan Başkan Güner, sergiyi gezerek miniklerin atölye çalışmalarını inceledi. Başkan Hüseyin Can Güner’e gündüz bakımevi öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Sergi, 28 Nisan tarihine kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.