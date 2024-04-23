Sokakta buldukları yavru ayıyı beslediler

Bursa Fevziye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri sokakta yavru ayı buldu. Vatandaşlar bir kamyonetin kasasına koyup sevdikleri yavru ayıyı besledi. 1 gün boyunca misafir edilen ve mahallelinin maskotu haline gelen yavru ayı, karnı doyurulduktan sonra ormana salındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.