Genç çift kazada yaşamını yitirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada, sağlık teknisyeni Ahmet Bakırözü yönetimindeki 35 TJK 41 plakalı motosiklet, yan yoldan ana yola bağlandıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 DJ 915 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından Ahmet Bakırözü ve yolcu konumunda olan eşi Şule Bakırözü, devrilen motosikletten düşerek metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şule Bakırözü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Ahmet Bakırözü ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, yan yoldan ana yola giren motosiklete, karşı yöne gitmeye çalışarak sol şeride geçtiği sırada arkadan gelen kamyonetin çarptığı görüldü.