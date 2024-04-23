İzmir, Buca'da Şüpheli Cüneyt Gökmen'in adresini takibe alan ekipler, Gökmen'in Kenan Aytop isimli bir diğer şüpheliye bir poşet verdiğini tespit etti. Suçüstü yakalanan Gökmen'in evinde yapılan aramada, 10 bin 10 adet 'Galara' sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Satıcı Cüneyt Gökmen ve müşteri konumunda olan Kenan Aytop, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Asayiş
İzmir'de 2 kişi tutuklandı
İzmir Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 20 Nisan tarihinde Narko Alan Projesi kapsamında Cüneyt Gökmen isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.