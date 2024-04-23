İzmir'de 2 kişi tutuklandı

İzmir, Buca'da Şüpheli Cüneyt Gökmen'in adresini takibe alan ekipler, Gökmen'in Kenan Aytop isimli bir diğer şüpheliye bir poşet verdiğini tespit etti. Suçüstü yakalanan Gökmen'in evinde yapılan aramada, 10 bin 10 adet 'Galara' sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Satıcı Cüneyt Gökmen ve müşteri konumunda olan Kenan Aytop, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.