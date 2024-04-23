Bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Bursa Yıldırım ilçesinde bir markette meydana gelen olayda, alışveriş yapmak için bir markete giren Ramazan Yılmaz, ihtiyaçlarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Bu sırada market önünde bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Yılmaz'a bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Yılmaz, yüzünden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.