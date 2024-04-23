Yabancı kadın evinde ölü bulundu

İstanbul, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 3 katlı binanın birinci katında yaşayan yabancı uyruklu E.D.'den (35). haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek daireye giren ekipler, E.D.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sonrası yabancı uyruklu kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.D.'nin boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.