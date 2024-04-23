23 Nis 2024 - 01:17- Gündem G:

Traktörün altında kaldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde traktörüyle zeytin bahçesini süren Abdullah Keskin (26), aracın kontrolden çıkıp dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Traktörün altında kaldı mask
Traktörün altında kaldı
Traktörün altında kaldı
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Hatay'ın Gökdere Mahallesi’ndeki zeytin bahçelerinin bulunduğu dağlık bölgede meydana geldi. Çiftçilik yapan Abdullah Keskin, 07 AVC 065 plakalı traktörüyle zeytin bahçesini sürmek için evden ayrıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen Keskin’e ulaşamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine zeytinlik bahçesine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Keskin’in traktörünün bahçenin yakınındaki dereye devrildiğini gördü. Kaza sonrası traktörün altında kalan Keskin, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Keskin’in cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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23 Nis 2024 - 01:17 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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