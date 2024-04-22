"İran, karşılık verme kararlılığını ifade etmiştir"

İran İslam Cumhuriyeti’nin Ordu Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan resepsiyonda konuşan İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Pilot Albay Toraj Zeinoddin, İran Ordu’sunun onlarca yıl ağır yaptırımlara rağmen sadece bölgenin değil bugün dünyanın en güçlü ve kendine yeten ordularından birisi olduğunu belirtti. Zeinoddin, “İran ve Türkiye silahlı kuvvetleri tehditler konusunda ortak bir anlayışla, bölge istikrarına ve ortak sınırların güvenliğini sağlamada gerekli iş birliğine sahiptir. Bu iş birliği sonucunda iki ülke arasında ortak sınırlar, uzun yıllar barış, istikrar ve dostluk sınırı olmuştur” dedi.

Büyükelçi, Habibollahzadeh ise “Uluslararası toplumun son 70 yıldır Siyonist rejimin Filistin’deki işgalini ve sistematik çeşitli insan hakları ihlallerini görmezden gelmesi ve ayrıca çocukların öldürülmesine, hastanelerin bombalanmasına, okulların yıkılmasına, gazetecilere ve uluslararası yardım kuruluşlarına saldırılmasına ve son olarak diplomatik ve her türlü dokunulmazlığa sahip İran İslam Cumhuriyeti’nin Şam Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırıya gözlerini kapaması büyük bir talihsizliktir” diye konuştu.

'İran’ın bağımsız ve yerli savunma gücü İran Silahlı Kuvvetleri’nin kendi kendine yetmesi, bölge milletlerinin hizmetindedir'

Saldırının; uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) şartının ve özellikle de 24’üncü maddenin açık bir ihlali olduğuna işaret eden Habibollahzadeh “İran İslam Cumhuriyeti, gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla derhal BM Güvenlik Konseyi’nden bu suç ve terör eylemini kınamasını, faillerin derhal yargılanıp hesap vermelerini sağlamasını ve dünya ülkelerinin diplomatik mekanlarına karşı bu tür suçların tekrarının önlenmesi için gerekli ve kararlı önlemler almasını talep etmiştir. İran İslam Cumhuriyeti bu konuda itidalli davranmış ise de siyonist rejimin bunu yanlış algılaması nedeniyle mesele sonunda uygun bir yanıt aldıkları aşamaya ulaşmıştır. İran İslam Cumhuriyeti; egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, halkın güvenliği ve savunmasının ihlalini önleme ve ayrıca saldırgan eylemlere karşı koyma, bu saldırılara uluslararası hukuka uygun şekilde kararlılıkla karşılık verme konusundaki sarsılmaz kararlılığını ifade etmiştir. Bugün, İran’ın bağımsız ve yerli savunma gücü İran Silahlı Kuvvetleri’nin kendi kendine yetmesi, bölge milletlerinin hizmetindedir” ifadelerini kullandı.

Habibollahzadeh, ayrıca İran ve Türkiye’nin iki komşu ülke olarak bölgenin istikrar ve güvenliğinin korunması ve terörle mücadele konularında sürekli olarak görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Habibollahzadeh bölgenin güvenliğinin sağlanmasının hem İran hem de Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi.

'İlişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı iradenin bariz bir yansımadır'

Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise İran ve Türkiye’nin bölgenin iki kadim ve güçlü ülkesi olduğunu belirterek, “Türkiye ve İran arasındaki gelişmeler bölgemizin istikrar, güvenlik ve refahı bakımından önemlidir. Ülkelerimiz arasında devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler, ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı iradenin bariz bir yansımadır” dedi.

Bölgenin Gazze savaşı nedeniyle kritik bir dönemden geçtiğini kaydeden Kadıoğlu, İran ile güçlü bir diyalog sürdürüldüğünü ve bölgesel ekonomik iş birliğini engelleyen tek taraflı yaptırımların tasvip edilmediğini söyledi. Önümüzdeki dönemde İran ile ilişkilerin daha da ilerletilmesi için gerekli olan iradeye sahip olunduğunu belirten Kadıoğlu, İran’ın Ordu Günü’nü en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.