22 Nis 2024 - 21:51 - Spor

PFDK sevkleri duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 22.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu. Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK çeşitli sebeplerden dolayı kurula sevk edilirken, Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz'ın ise ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği duyuruldu.