MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 Nisan 2024 tarihinde Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyette de büyükelçiler, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililer yer almıştır. İki taraf, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek 2025 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantıya Türk tarafı ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verdi.
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Türkiye ve Yunanistan'dan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantıda tarafların 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemlerin yeniden değerlendirildiği ve 2025 yılı uygulama planının ele alındığı açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.