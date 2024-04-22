Türkiye ve Yunanistan'dan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 Nisan 2024 tarihinde Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyette de büyükelçiler, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililer yer almıştır. İki taraf, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek 2025 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantıya Türk tarafı ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verdi.