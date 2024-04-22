22 Nis 2024 - 20:46- Spor G:

Beşiktaş kafilesi Ankara'ya geldi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş kafilesi, Ankara'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi Ankara'ya geldi
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Siyah-beyazlı kafile, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacakları maç için başkente ulaştı. Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen kafileyi az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Daha sonra havalimanından ayrılan Beşiktaşlı futbolcular, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş yarın saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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22 Nis 2024 - 20:46 DHA Ankara- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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