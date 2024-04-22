Beşiktaş kafilesi Ankara'ya geldi

Siyah-beyazlı kafile, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacakları maç için başkente ulaştı. Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen kafileyi az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Daha sonra havalimanından ayrılan Beşiktaşlı futbolcular, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş yarın saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.