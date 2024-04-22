Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti

İstanbul'daki ünlü kebapçı Fiko'dan gelen aşçıların da yardımıyla Real Madrid'in dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı. Arda Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi. La Liga'nın 32'nci haftasında oynanan El Classico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Real Madrid'de Federico Valverde ve Brahim Diaz, Arda Güler'in evindeki mangal partisine hayran kaldılar. Ünlü kebapçı Fiko, futbolcular için kendi elleriyle çig köfte yoğururken, hazırladığı kebapları da tattırdı. Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.