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Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri bulamamasına rağmen neşesinden bir şey kaybetmiyor. İspanyol ekibinin en sevimli isimlerinden biri olan Arda Güler, Madrid'deki evinde takım arkadaşları için mangal yaptı, kebaplar yedirdi.

Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti
Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti
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İstanbul'daki ünlü kebapçı Fiko'dan gelen aşçıların da yardımıyla Real Madrid'in dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı. Arda Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi. La Liga'nın 32'nci haftasında oynanan El Classico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Real Madrid'de Federico Valverde ve Brahim Diaz, Arda Güler'in evindeki mangal partisine hayran kaldılar. Ünlü kebapçı Fiko, futbolcular için kendi elleriyle çig köfte yoğururken, hazırladığı kebapları da tattırdı. Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı.

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22 Nis 2024 - 20:17 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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