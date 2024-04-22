- Yaşam

Polisten ilkokul öğrencisine jest

Amasya'da, trafik polisi ekipleri okul çıkışı bir öğrencinin polis otosundan anons yapma isteğini geri çevirmedi. Megafonu eline alan öğrenci arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. O anları ise bir veli cep telefonu ile kaydetti.

Polisten ilkokul öğrencisine jest mask
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Kent merkezindeki Bahçeleriçi İlkokulu önünde görev yapan trafik polislerinin yanına giden bir öğrenci, polis otosundan anons yapmak istediğini söyledi.

Öğrencinin ricasını kırmayan polis ekipleri megafonla anons yapmasına izin verdi. Megafonu eline alan öğrenci, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye seslenerek arkadaşlarının bayramını kutladı.

İlkokul öğrencisi daha sonra polislere ricasını kırmadıkları için teşekkür etti. Ayrıca polis memurunun da “sizleri seviyorum çocuklar” anonsu öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Trafik ekiplerinin jesti, Bahçeleriçi İlkokulu öğrencileri arasında büyük bir sevinç yaşattı. O anları bir veli cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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22 Nis 2024 - 19:37 DHA Amasya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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