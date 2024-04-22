Özgür Özel'den TBMM'ye eleştiri

CHP Lideri Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Özel, TBMM'nin çok zor koşullar altında, halkın sandıktan çıkan iradesini yansıttığını belirterek, "104 yıl önce açılan Meclisimiz, hem Kurtuluş Mücadelemizi yönetmiş, hem bağımsızlığımızı kazanmış, hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Ne yazık ki 104 yıllık tarihimiz içerisinde partimiz, demokrasimizi hedef alan her türlü eylemin karşısında kararlılıkla durmuş; kuruluş kongremiz olarak kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nden bu yana cumhuriyeti, demokrasiyi ve ulusal egemenliği korumayı ve yaşatmayı en büyük görev ve sorumluluk olarak benimsemiştir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsüne sahip çıkmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli görevlerindendir"

Özel, gelinen aşamada TBMM'nin yetkilerinin aşındırıldığını ve saygınlığının zedelendiğini öne sürerek, "Parlamentomuzun saygınlığına halel getiren her bir adım, kuşkusuz milletimizin iradesini engellemektir. Parlamentomuzun kuruluşundaki saygınlığına yeniden kavuşması için kuvvetler ayrılığının gerçekten tesis edilebilmesini sağlamak durumundayız. 86 milyon yurttaşımızın temel hak ve özgürlüklerini geliştirmek, Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini korumak ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsüne sahip çıkmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli görevlerindendir. Böylesi anlamlı bir günü çocuklarımıza armağan ederek, bugünü 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak kutlamamızı sağlayan başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletten aldığı vekaletle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1'inci Dönem görev yapmış tüm milletvekillerini saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.