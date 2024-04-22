Deniz Yücel'den israf tablosu yorumu

CHP Sözcüsü Yücel, Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından partiden ayrılanların CHP'ye geri dönmeye başladığını belirterek, " Yerel seçimlerin sonunda 14 büyükşehir, 21 il merkezi olmak üzere toplam 35 ilde belediyeleri kazandık. 314 ilçeyi CHP'li belediye başkanları yönetecek. Yüzde 38 oy oranına ulaşarak partimizi hep birlikte birinci parti yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi artık toplumun her kesiminden oy alabilen bir siyasi partidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Türkiye İttifakı kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. Göreceksiniz, iktidar yolunda ilerleyen Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP'li belediyeler önümüzdeki 5 yıl boyunca halkımıza en güzel hizmetleri götürecek. Ancak kazandığımız belediyelerde inanılmaz bir israf tablosu ortaya çıktığını da bilmenizi isterim. Bazı belediyeler giderayak yağmalanmış, talan edilmiş. Hemen hemen tüm belediyelerin milyonlarca liralık borcu yeni belediye başkanlarının sırtına yüklendi" dedi.

"Ortada yıllarca borcu ödenecek; dolarla, avroyla ödeme garantisi verilmiş plansız projeler var"

Yücel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'Harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edip kesintiye gideceğiz' açıklamasıyla ilgili de, "Bu zorunlu tasarruf kimin cebinden yapılacak. Ortada yıllarca borcu ödenecek; dolarla, avroyla ödeme garantisi verilmiş plansız projeler var. Holdingler için sürekli vergi afları çıkarılıyor. Onlar anladığımız kadarıyla tasarruf kapsamında değil. Peki, kim ödeyecek bu faturayı? Mehmet Şimşek'in deyimiyle 'Yerel halk.' Yani mahallenin bakkalı, okulun yanındaki kırtasiye sahibi, gençlerin kahve içmek için gittiği kafenin sahibi ödeyecek hesabı. Menüyü hükümet hazırladı, yemeği yandaşlar yedi. Sömürge valisi gibi konuşan Mehmet Şimşek de hesabı halka ödetecek" diye konuştu.