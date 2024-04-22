- Yaşam

Polisten saklanırken balkonda mahsur kaldı

Eskişehir’de, 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.G., polisin geldiğini görünce oturduğu apartmanın 3. katından 2. katta oturan komşusunun balkonuna indi. Dairede kimse olmadığı için balkonda mahsur kalan şüpheli M.G.’yi polis ekipleri, itfaiye yardımıyla indirerek gözaltına aldı.

Polisten saklanırken balkonda mahsur kaldı mask
Polisten saklanırken balkonda mahsur kaldı
Polisten saklanırken balkonda mahsur kaldı
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Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan M.G.’nin yağma suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezası kesinleşti. Polis ekipleri şüpheli M.G.’yi yakalamak çalışma başlatırken, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G., apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi. Ancak evde kimse olmadığı için ve polisin çevresini sarması üzerine balkonda mahsur kaldı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak M.G.’ye ulaştı. Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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22 Nis 2024 - 19:16 DHA Eskişehir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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