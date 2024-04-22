- Yaşam

O komşu adli kontrolle serbest bırakıldı

Amasya’da, tartıştığı komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kıran ve üzerine sıcak su döküp yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Ü, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

O komşu adli kontrolle serbest bırakıldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde cumartesi günü bir apartmanda komşu olan yüzde 45 bedensel engelli Niyazi Gedik ile eşi Çiğdem Gedik ve üst katta oturan Mehmet ve Esra Ü. çifti arasında gürültü ve balkona asılan çamaşırların üzerlerine su dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Apartman önündeki kavgada Mehmet Ü., komşusu Niyazi Gedik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Mehmet Ü. ardından apartmanın önündeki Niyazi ve Çiğdem Gedik çiftinin üzerine semaverdeki sıcak suyu döktü. Gedik çiftinin vücudunda yanıklar oluştu.

Apartmanda oturanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik çifti ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mehmet Ü. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

# Amasya, adli kontrol, Niyazi Gedik, saldırı, ardından, ile, bir, edildi, Sağlık, Polis, ISE, arasında

22 Nis 2024 - 18:43 DHA Amasya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL