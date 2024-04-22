Yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Bulut, başarısını, “Kazanmak için çok çalıştık ve başardık” şeklinde özetledi.

TUR boyunca üzerine giydiği kırmızı mayoyu çıkarmak istemediğini söyleyen Türk sporcu, daha iyi dereceler almak için daha çok çalışacağını ifade ederek, “Hayallerimi gerçekleştirmekte olduğumu görüyorum. Bu turda da önümüzdeki turlarda da iyi dereceler almak için daha çok çalışacağım. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.