- Spor

"Kazanmak için çok çalıştık ve başardık"

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. gün Kemer-Kaş etabında tırmanış mayosunun sahibi olan Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Samet Bulut, “Hayallerimi gerçekleştirmekte olduğumu görüyorum. Bu turda da önümüzdeki turlarda da iyi dereceler almak için daha çok çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

"Kazanmak için çok çalıştık ve başardık"
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Yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Bulut, başarısını, “Kazanmak için çok çalıştık ve başardık” şeklinde özetledi.

TUR boyunca üzerine giydiği kırmızı mayoyu çıkarmak istemediğini söyleyen Türk sporcu, daha iyi dereceler almak için daha çok çalışacağını ifade ederek, “Hayallerimi gerçekleştirmekte olduğumu görüyorum. Bu turda da önümüzdeki turlarda da iyi dereceler almak için daha çok çalışacağım. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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22 Nis 2024 - 18:41 DHA Antalya- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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