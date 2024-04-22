Yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Bulut, başarısını, “Kazanmak için çok çalıştık ve başardık” şeklinde özetledi.
TUR boyunca üzerine giydiği kırmızı mayoyu çıkarmak istemediğini söyleyen Türk sporcu, daha iyi dereceler almak için daha çok çalışacağını ifade ederek, “Hayallerimi gerçekleştirmekte olduğumu görüyorum. Bu turda da önümüzdeki turlarda da iyi dereceler almak için daha çok çalışacağım. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.