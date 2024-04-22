Mamaklı çocuklar 23 Nisan’ı doyasıya kutladı

Etkinliklerine özenle hazırlanan çocuklar, bayram sevincini yaşadı. 23 Nisan ile ilgili şarkılar söyleyen ve dans gösterileri yapan çocukları izleyen arkadaşları da onlara alkışlarıyla eşlik etti. Atatürk tişörtleri ve kırmızı beyaz renkte, ay yıldızlı kostümler giyen çocuklar Türk Bayrakları eşliğinde 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.