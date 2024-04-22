Mamaklı çocuklar 23 Nisan’ı doyasıya kutladı

Etkinliklerine özenle hazırlanan çocuklar, bayram sevincini yaşadı. 23 Nisan ile ilgili şarkılar söyleyen ve dans gösterileri yapan çocukları izleyen arkadaşları da onlara alkışlarıyla eşlik etti. Atatürk tişörtleri ve kırmızı beyaz renkte, ay yıldızlı kostümler giyen çocuklar Türk Bayrakları eşliğinde 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.