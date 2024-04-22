- Yaşam

Mamaklı çocuklar 23 Nisan’ı doyasıya kutladı

Mamak Belediyesi General Zeki Doğan ve Peyami Safa Anaokulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar, bayramlarını hazırladıkları gösterilerle kutladı.

Mamaklı çocuklar 23 Nisan’ı doyasıya kutladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Etkinliklerine özenle hazırlanan çocuklar, bayram sevincini yaşadı. 23 Nisan ile ilgili şarkılar söyleyen ve dans gösterileri yapan çocukları izleyen arkadaşları da onlara alkışlarıyla eşlik etti. Atatürk tişörtleri ve  kırmızı beyaz renkte, ay yıldızlı kostümler giyen çocuklar Türk Bayrakları eşliğinde 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. 

# mamak, anaokuluı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Etkinlik, Ankara, Mamak Belediyesi, General Zeki Doğan, Peyami Safa Anaokulu, ile, Nisan, etti, Türk, 23 Nisan

22 Nis 2024 - 17:24 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL