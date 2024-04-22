Bitget'ten Orta Doğu kripto piyasası raporu

Kapsamlı bir araştırma sonucu hazırlanan rapor, benimsenme oranını etkileyen temel unsurların yanı sıra bunların kullanıcı davranışı üzerindeki etkilerini de ele alıyor. Rapora göre, Orta Doğu kripto piyasasının yükselişte olduğu ve günlük trader sayısının son yılda yüzde 166 arttığı belirtildi.

Kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, Orta Doğu bölgesinde kripto paraların benimsenmesine ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2024 yılında, yerel olarak günlük ortalama 500 bin kripto trader bulunuyor. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 166'lık artışa işaret ediyor. BAE, yerel kullanıcıların yüzde 72'sinin Bitcoin'e yatırım yapmasıyla kripto benimseme konusunda bölgede lider konumda yer alıyor. Yerel ülkeler ağırlıklı olarak küresel merkezi borsalara güveniyor ve yerel borsa platformlarına asgari düzeyde talep var. Bölgede kripto benimsenme oranının 2024 yılı sonuna kadar günlük 700 bin tradera ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyüme, elverişli yerel kripto mevzuatlarına, Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasına ve piyasadaki yükselişin ortasında dijital varlıkların artan çekiciliğine bağlanıyor.

6 ülkede büyük kullanıcı akışı

Merkezi borsalar, geçen yılın şubat ayındaki 300 bin rakamına kıyasla 2024 yılının şubat ayında ortalama 500 binden fazla günlük aktif kullanıcı ile çalışma kapsamında incelenen altı ülkede kripto para işlemleri yapan en büyük kullanıcı akışını gördü.

Bölgedeki en yüksek kripto para benimseme oranını Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüldü. Yerel kullanıcılarının ilgisinin bu ölçekte artmasının temel nedeninin BTC Spot ETF'lerin onaylanması ve kripto paraların toplam piyasa değerindeki sürekli artış olduğu bilgisi de raporda yer aldı.

BAE'nin kripto faaliyetlerinin merkezi olarak lider konumu, Orta Doğu'daki en kripto dostu politikalara sahip olduğu düşünüldüğünde çok da şaşırtıcı değil. Öte yandan diğer ülkelerin çoğu kripto para mevzuatlarını kademeli olarak iyileştiriyor ve yeni yatırımları, projeleri ve kullanıcıları kendi yetki alanlarına çekmek için sert yasaklardan daha uyumlu bir yaklaşıma geçiyor.

BAE, kripto para birimlerine yönelik ilgi açısından da en yüksek istatistiklere sahip ülke konumunda. Rapor için yapılan ankete katılan kullanıcıların yüzde 29'u dijital varlıkların, daha uygun bir varlık tutma yolu sunduğuna inanıyor. Kullanıcılar arasındaki yüzde 34'ü kripto para traderı ve yüzde 22'si de günlük ödemeler için kripto para kullanıyor. BAE'deki kullanıcılar ayrıca BTC ve ETH'ye yatırım yapma konusunda en yüksek istekliliği ifade eden kesim oldu; BTC, BAE kullanıcıları tarafından "dijital altın" olarak adlandırılıyor ve kullanıcıların yüzde 72'si bu varlığa yatırım yapıyor.

Araştırma, Orta Doğu ülkelerinin büyük ölçüde küresel düzeydeki merkezi borsalara bağımlı olduğunu ortaya koydu. Rain ve M2 gibi yerel borsa platformları mutlak trafik açısından ilk 10'da dahi yer almıyor. Bitget araştırma bölümü bu düşük rakamları, küresel borsalara kıyasla yerel borsalarda işlem yapılabilen varlıkların daha düşük çeşitlilik ve likiditeye sahip olmasına ve çoğu küresel rakip platformda bulunan yerel yatırma ve çekme kanallarının kullanışlılığına bağladı.

Bitget Wallet Orta Doğu'da ilk 5'te

Merkeziyetsiz borsalar da Orta Doğu'daki kullanıcılar için tercih edilen yerler arasında. P2P işlemleri için birincil platformlar Solana, BSC ve Ethereum gibi blok zincirlerinde ve Uniswap, Pancakeswap, Raydium ve gibi DEX'ler içeriyor. 1inch ve Jupiter gibi merkeziyetsiz borsa toplayıcıları daha az ölçüde kullanılmakta. Kullanıcı tercihlerine ilişkin ilgili analiz, Trust Wallet, MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet ve Bitget Wallet'ın Orta Doğu bölgesindeki kullanıcılar arasında ilk 5 cüzdan olduğunu gösteriyor.

Bitget tarafından yayımlanan raporda, Orta Doğu'da kripto para birimlerinin benimsenme oranlarının 2023 yılında 330 bin olan günlük aktif kullanıcı sayısından 2024 yılı sonunda 700 bin civarına yükselmesinin beklendiği vurgulanıyor. Bu büyümeyi etkileyen ana faktörler, analiz edilen ülkelerdeki elverişli kripto mevzuatlarının yanı sıra, piyasadaki yükseliş ortamında dijital varlıkların bütün olarak çekici bir yatırım seçeneği olması.

"Bu dinamik pazarın daha da gelişmesine katkıda bulunmak ve tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz"

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen rapora ilişkin değerlendirmesinde "Orta Doğu pazarının potansiyeli bizi heyecanlandırıyor ve hem kullanıcı hem de pazar büyüklüğü açısından büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle BAE, bölge içinde bir merkez olarak büyük önem taşıyor. Kripto para yetenekleri, fonları ve işletmeleri için ortak durak olarak ortaya çıkarken, aynı zamanda kripto alanında istikrarlı bir şekilde küresel etki kazanıyor. Bu dinamik pazarın daha da gelişmesine katkıda bulunmak ve tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.