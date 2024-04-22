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Reisi Pakistan’a gitti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti. Reisi'yi, İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif karşıladı.

Reisi Pakistan’a gitti mask
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İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin başında Cumhurbaşkanı Reisi, Başbakanlık Sarayı'nda Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Reisi ve Şahbaz Şerif, resmi karşılama töreninin ardından özel bir görüşme gerçekleştirecek” denildi.

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22 Nis 2024 - 17:12 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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