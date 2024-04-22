Reisi Pakistan’a gitti

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin başında Cumhurbaşkanı Reisi, Başbakanlık Sarayı'nda Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Reisi ve Şahbaz Şerif, resmi karşılama töreninin ardından özel bir görüşme gerçekleştirecek” denildi.