Reisi Pakistan’a gitti

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin başında Cumhurbaşkanı Reisi, Başbakanlık Sarayı'nda Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Reisi ve Şahbaz Şerif, resmi karşılama töreninin ardından özel bir görüşme gerçekleştirecek” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.