Sincan Kaymakamlığından "Dezavantajlı bölgedeki çocukların topluma kazandırılması" projesi

Sincan Kaymakamlığı paylaştığı basın davetinde “Çünkü her çocuk YETENEĞİNİN KEŞFEDİLMESİiçin bir şansı hak eder.” Mottosuyla hazırladığımız PRODES projemizin Basın Toplantısını; 1929’da kapsamı genişletilerek 23-29 Nisan tarihlerini içine alacak şekilde dönüşen “Çocuk Haftası”nda yapmak istedik.

Sincan Kaymakamlığının ortaklığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile hayata geçireceğimiz “DEZAVANTAJLI BÖLGEDEKİ ÇOCUKLARIN MÜZİKTE YETENEK TARAMASI İLE TOPLUMA KAZANDIRILMASI” adlı projemizin basın toplantısına katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Sincan; çevresinde yer alan OSBlerin de getirisiyle çok sayıda alt gelir seviyesinde kişinin yaşadığı bir ilçedir. Projemiz öncelikle öğretmenlerimize nitelikli ve ÖDÜLLÜ eğitim materyalleri sağlamak, eğiticilerin eğitimi sayesinde onları iş bu eğitim materyallerini kullanabilir seviyeye getirmek, sürdürülebilirlik bakımından yıllara sari sayısız çocuğun bu eğitim materyallerinden yararlanmasını sağlamak amacındadır.

20 okuldan 120 öğretmenin aktif olarak katılacağı projede 2.000 çocuğa yetenek taraması yapılması planlanmaktadır. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün finansmanıyla; Sinan Kaymakamlığı, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 24 Nisan 13.30’da CerModern’de yapılacak; Dore Mimi Yetenek ve Eğitim Vakfı’nın ÖDÜLLÜ OYUNU “Üçleme”yi, Dore Mimi Halı Oyununu da deneyimleyebileceğiniz, eğitim materyallerini inceleyebileceğiniz Lansman toplantısında sizleri de aramızda görmek isteriz.

24 Nisan 2024 Çarşamba 13.30 / CerModern

13.30 – Basın Toplantısı

14.00 – Dore Mimi “ Büyük Buluşma” Çizgi Film Prömiyeri ve Dore Mimi Konseri" ifadelerine yer verdi.